Оказалось, что уже три года Linux был заражен вредоносным ПО

Вредносная программа позволяла удаленно управлять электронными устройствами, сообщают эксперты. Хуже всего то, что в операционной системе Linux оно содержалось около трех лет, и только недавно его удалось обнаружить.

Впервые о вирусе сообщили специалисты компании 360 Netlab. Вредоносу присвоили кодовое название RotaJakiro. Данный вирус предоставлял злоумышленникам получать все необходимые данные об отдельных устройствах, а также открывал доступ к файловой системе.

При желании хакеры легко могли загрузить в ОС дополнительные модули, после чего компьютер или мобильных гаджет оказывался под их полным контролем. С доступом ко всем логинам и паролям у них также не было никаких проблем.