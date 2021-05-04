 

Оказалось, что уже три года Linux был заражен вредоносным ПО

04.05.2021, 18:44, Новости дня
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Вредносная программа позволяла удаленно управлять электронными устройствами, сообщают эксперты. Хуже всего то, что в операционной системе Linux оно содержалось около трех лет, и только недавно его удалось обнаружить.

Впервые о вирусе сообщили специалисты компании 360 Netlab. Вредоносу присвоили кодовое название RotaJakiro. Данный вирус предоставлял злоумышленникам получать все необходимые данные об отдельных устройствах, а также открывал доступ к файловой системе.

При желании хакеры легко могли загрузить в ОС дополнительные модули, после чего компьютер или мобильных гаджет оказывался под их полным контролем. С доступом ко всем логинам и паролям у них также не было никаких проблем.



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