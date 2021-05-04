В NI рассказали об опасных для США способностях российского беспилотника «Охотник»

The National Interest опубликовало статью о достижениях российских военных инженеров. Эксперты авторитетного американского издания перечислили способности беспилотника «Охотник», которые они посчитали опасными для США.

Новый тяжелый ударный беспилотник С-70 разработан компанией «Сухой» не так давно, однако уже сейчас он по настоящему пугает вооруженные силы зарубежных стран. БПЛА также получил название «Охотник», статью об ударно-разведывательном судне опубликовало американское издание The National Interest. Как оказалось, малозаметный аппарат вызывает у заокеанских экспертов настоящий страх.

Специалисты, привлеченные NI для написания материалов, перечислили главные особенности «Охотника». Опасность для ВВС США, по мнению экспертов, составляет возможность осуществлять не только разведывательные функции, но и смертоносные атаки. Потенциал БПЛА С-70 вынуждает потенциальных противников РФ постоянно находиться в состоянии напряжения, неизменно четко отслеживая свое воздушное пространство.

Беспилотником можно управлять через оператора с земли, кроме того, есть у него и способность работать синхронно с самолетами-истребителями пятого поколения Су-57. Пугает американских специалистов по вооружениям и оснащение БПЛА стелс-технологией. При этом уже через три года «Охотник» начнут поставлять в подразделения войск РФ. Это, уверены в NY, будет самый современный дрон из всех, которые состоят в ВВС армий мира.

Источник: politros.com