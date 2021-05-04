 

Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы они навсегда уехали из страны

04.05.2021, 18:38, Разное
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Власти Швейцарии намерены навсегда избавить страну от попрошаек. Для этого они устроили специальную акцию, в рамках которой бездомным и безработным заплатят, чтобы они покинули территорию государства.
Наплыв мигрантов из стран Азии, Африки и Восточной Европы помог европейским странам решить проблемы нехватки рабочих. Однако вместе с этим богатые государства Старого света заполонили безработные, не особо желающие найти себе заработок. Многие приехавшие из стран третьего мира живут за счет милостыни, однако терпеть такую ситуацию далее не намерены в Швейцарии.

Радикально решить вопрос попрошаек решили в Базель-Штадте, кантоне на севере страны. Согласно принятому местным самоуправлением решению, каждый из нищих, промышляющих милостыней на улицах, сможет бесплатно покинуть территорию государства. Для этого ему выдадут 20 швейцарских франков или же оплатят не только билет на поезд, но и комфортный авиаперелет. За это принявший подобное предложение должен обязаться никогда больше не возвращаться в Швейцарию. Если же такой человек все же снова вернется, его немедленно депортируют.

Стоит отметить, что инициатива оказалась весьма успешной, СМИ Швейцарии сообщают о более 30 особах, воспользовавшихся предложением. При этом почти половина из них были уроженцами Румынии, семеро попрошаек прибыли в Базель-Штадте из Бельгии, столько же оказалось в списке немцев. Кроме того, уехали домой за счет швейцарских налогоплательщиков пара итальянцев и один француз. Интересно, что ни одного человека из азиатских или африканских стран среди них нет. Все попрошайки предпочли покинуть страну на самолете, что стоило кантону по 60 марок за билет. При этом некоторые из них попытался обмануть власти кантона, явившись за деньгами дважды с разными паспортами.

Источник: ria.ru



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