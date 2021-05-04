Юрий Лоза оценил шансы певицы Манижи стать «второй Аллой Пугачевой»

Участие певицы Манижи в «Евровидении» от РФ вызвало много критики, при этом были в Сети и сравнения артистки с Примадонной. Свое мнение относительно шансов исполнительницы стать «второй Аллой Пугачевой» высказал Юрий Лоза.

В этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит певица Манижа. Ее песня Russian Women набрала максимальное количество баллов в отборочном туре, однако именно из-за нее девушка подверглась критике не только меломанов и деятелей шоу-бизнеса, но и политиков, а также религиозных и общественных организаций. Многие вспомнили участие в Eurovision Song Contest Аллы Пугачевой. Сама Примадонна поддержала Манижу и пожелала успеха. Свое мнение относительно сравнения Манижи с Аллой Борисовной высказал известный музыкант Юрий Лоза.

Автор и исполнитель шлягера «Плот» уверен, что ни один из молодых артистов не способен стать новой Пугачевой. При этом он не берется судить обо всем творчестве и личности самой Манижи Сангин, поскольку не знаком с остальными ее материалами. Примадонну же Юрий Лоза оценивает, как явление, а не просто как певицу. Отказался музыкант и дать свою оценку нашумевшему треку российской участницы «Евровидения», однако отметил, что среди нынешних сонграйтеров нет композиторов и поэтов такой величины, чтобы создать новую Примадонну.

Из-за этого сама песня уже не является главным в творчестве, отойдя на второй план. Главную же роль исполняет сейчас образ, хайп, соответствие трендам и подобные скоротечные факторы. При этом Лоза обратил внимание, что Алла Борисовна, даже уйдя с эстрады, все также остается одним из главных медийных персонажей. Заслуга в этом исключительно ее харизмы, которой нет ни в ком из молодых артистов.

Источник: inforeactor.ru