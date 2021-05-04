Полякова: Женщина в 30 лет – еще не старая потрепанная ондатра, а девушка фертильного возраста

“Моя мама говорила, что женская красота – это капитал. Так почему я должна ее прятать?” – завила Полякова.

На уточнение Осадчей, что откровенные фото обычно публикуют девушки, которые “пытаются кого-то найти”, артистка завила, что она, размещая в сети такие снимки, преследует иные цели.

“Я борюсь с сексизмом, с эйджизмом, с тем, что женщина в 30 лет – еще не старая потрепанная ондатра, а совсем еще молоденькая девушка фертильного возраста, способная беременеть и беременеть. Я за то, чтобы женщины не стеснялись своего красивого тела”, – подчеркнула артистка.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Она отметила, что планирует сниматься обнаженной и публиковать такие фото “до 96 лет”. Полякова также поинтересовалась у Осадчей, почему она не делится такими снимками в своем микроблоге.

“Я не так в себе уверена”, – призналась Осадчая.

Контекст:На страницу Поляковой в Instagram сейчас подписано 2,5 млн пользователей сети. Артистка часто публикует фото, сделанные во время отдыха, на которых запечатлена либо обнаженной, либо в бикини. По словам Поляковой, в таком виде ее фотографирует старшая дочь Мария.

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