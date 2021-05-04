 

ВСУ завершили испытания чешской самоходной гаубицы Dana-M2. Видео

04.05.2021, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что установка прошла 18 отдельных проверок, включая ходовые и огневые испытания. Результат многодневных испытаний – положительный. САУ Dana-M2 подтвердила все заявленные характеристики, что является важным условием для начала реализации контракта на поставку 26 машин в ВСУ. Главный акцент в испытаниях был сделан на автоматизацию, скорость, точность и эффективность огня САУ калибра 152 мм.

По данным портала, эти испытания – первый случай, когда иностранная оборонная компания привезла свое оружие в Украину и согласилась на все возможные тесты в соответствии с желаниями украинских военных.

“Основной режим огня Dana-M2 – полностью автоматический. Командир только вводит входные данные: координаты цели, темп и количество выстрелов. Остальной расчет – только контролирует работу машины, которая самостоятельно определяет свое месторасположение, делает баллистические расчеты, наводит пушку, выбирает снаряд и заряд и заряжает пушку. А командир после этого делает выстрел”, – рассказал председатель комиссии по проведению функциональных испытаний полковник Сергей Мусиенко.

Он отметил, что гаубица может использовать советские снаряды калибра 152 мм, что очень важно – они есть в ВСУ в достаточном количестве, а производства снарядов современного стандарта 155 мм в Украине нет.

По условиям рамочного соглашения по закупке Dana, которое было подписано еще в 2018 году, Excalibur Army согласилась на локализацию производства в Украине. Поэтому на полигоне также присутствовали представители украинского оборонно-промышленного комплекса. Контекст:В 2018 году Украина планировала закупить 66 Dana-M2. В 2020 году Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил, а министр обороны согласовал контракт ГК “Укрспецэкспорт” на поставку в Украину 26 артиллерийских систем в связи с недостаточностью средств, сообщал генерал-майор СБУ Василий Вовк.
Он отметил также, что в связи с депутатским обращением “депутата из порошенковской оппозиции” СБУ открыла уголовное производство по статье “государственная измена” и расследует приобретение якобы “устаревшего вооружения по завышенным ценам”.
По данным Defence Express, при общей стоимости контракта на 26 гаубиц с сопутствующими услугами в $40,3 млн стоимость одной САУ для Украины составляет около $1,5 млн.
САУ Dana стоит на вооружении ряда стран Европы. Также она есть у Азербайджана, который применил ее в войне за Нагорный Карабах – соответствующие видео были опубликованы на YouTube.

видео

Видео: Defense Express Channel / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.11 / В Мытищах произошел взрыв, из-под завалов спасли человека

29.03 / Ассанж получил послание от папы Римского

14.11 / США выразили обеспокоенность разработкой в РФ аппаратов «Посейдон»

07.08 / Доброволец раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса

26.01 / РФПИ подписал соглашение о поставках «Спутника V» в Малайзию

03.08 / Мерабишвили: Начальник вневедомственной охраны Грузии с бюджетом $70 млн работал потом таксистом в Америке в Uber

01.12 / «Так же загадочно, как и появился» — найденный в пустыне Юты монолит исчез

28.01 / В Минздраве заявили, что человек после вакцинации может быть носителем коронавируса

25.12 / На “Седьмом километре” иностранец избил продавца газовым баллоном

08.07 / Китай выдвинул условие участия в переговорах по вооружениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика