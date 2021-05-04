Джемилев о встрече Зеленского и Путина: Это маниакальное стремление посмотреть в глаза Путину. Да что там смотреть? Там пустота

“В 2019 году я задавал вопрос Зеленскому – может ли он встречаться с Путиным в Крыму? Он ответил, что об этом не может быть речи, поскольку это оккупированная территория. Я не думаю, что с тех пор он изменил свою точку зрения. Я вообще категорически против каких-либо двусторонних встреч с Путиным. Это абсурд какой-то. Встреча тет-а-тет совершенно нежелательна. Она ни к чему не приведет. Она приведет к унижению нашего президента. Скорее всего, его рейтинг после такой встречи просто лопнет”, – считает Джемилев.

Он отметил, что западные партнеры Украины критически относятся к перспективам проведения такой встречи.

“Это маниакальное стремление посмотреть в глаза Путину… Да что там смотреть? Там пустота. Такие вещи наносят ущерб имиджу Украины. Наши западные партнеры начинают криво усмехаться по этому поводу. О чем говорить с Путиным? Территория оккупирована, наших граждан убивают. Возможна только встреча в рамках “Нормандской четверки”. Желательно с участием Соединенных Штатов”, – резюмировал Джемилев.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.

Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече.

Зеленский в интервью La Repubblica, которое вышло 27 апреля, на вопрос журналистов, может ли Ватикан стать местом для его переговоров с Путиным, сказал, что “это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире”.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент неизвестно, сможет ли Путин встретиться с Зеленским где-либо, кроме Москвы. Также Песков добавил, что Москва пока не получала официального предложения от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского в Ватикане.

29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. “Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение”, – сказал источник “Интерфакс-Украина”. Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

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