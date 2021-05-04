Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о лишении свыше 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств воинских и специальных званий из-за «дискредитирующих» проступков, сообщила пресс-служба главы государства.

«В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Указанные лица «дискредитировали честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей».

В сообщении уточняется, что «более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий», передает ТАСС.

В отношении ряда бывших сотрудников силовых структур в Белоруссии возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма. «Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», – сообщили в пресс-службе.