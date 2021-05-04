Хабаровские коммунальные службы перекрасили всю Великую Китайскую стену из-за граффити с Навальным

2 мая Кремль получил сообщение от китайских властей о нанесённом на главную достопримечательность Китая граффити с признанным в России экстремистским содержанием.

В нескольких участках стены общей площадью около 30м² русскоязычными гражданами Китая были нанесены изображения Навального и оды, посвящённые его личности.

Китайские власти разрешили въезд Хабаровским коммунальным службам для устранения нелегальной самодеятельности. Коммунальщики смогли устранить проблему, а также помочь в реставрации стены всего за пару дней общими усилиями российских и китайских коммунальных служб.

В операции с российской стороны было задействовано 17 человек и 7890 с китайской. Российские службы смогли покрасить стену с Циньхуандю до района Ганьсу, в то время, как китайцы работали только с Пекинским районом.

Министр культуры КНР Цай У пригласил россиян на торжественную встречу в Пекине в честь полной реставрации китайской стены и назвал взаимное сотрудничество Китая и России важнейшим приоритетом для политики и культуры КНР. Российским коммунальщикам подарили нефритовые фигурки Великой китайской стены и купон на 250 социальных кредитов каждому.

Политологи отмечают, что это не первый жест доброй воли со стороны Китая по отношении к РФ. Например, недавно китайское министерство здравоохранения посоветовало срубить больше половины лесов в районе средней и Южной Сибири и продать Китаю из-за угрозы вируса клещевого энцефалита.

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