 

Хабаровские коммунальные службы перекрасили всю Великую Китайскую стену из-за граффити с Навальным

04.05.2021, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

2 мая Кремль получил сообщение от китайских властей о нанесённом на главную достопримечательность Китая граффити с признанным в России экстремистским содержанием.

В нескольких участках стены общей площадью около 30м² русскоязычными гражданами Китая были нанесены изображения Навального и оды, посвящённые его личности.

Китайские власти разрешили въезд Хабаровским коммунальным службам для устранения нелегальной самодеятельности. Коммунальщики смогли устранить проблему, а также помочь в реставрации стены всего за пару дней общими усилиями российских и китайских коммунальных служб.

В операции с российской стороны было задействовано 17 человек и 7890 с китайской. Российские службы смогли покрасить стену с Циньхуандю до района Ганьсу, в то время, как китайцы работали только с Пекинским районом.

Министр культуры КНР Цай У пригласил россиян на торжественную встречу в Пекине в честь полной реставрации китайской стены и назвал взаимное сотрудничество Китая и России важнейшим приоритетом для политики и культуры КНР. Российским коммунальщикам подарили нефритовые фигурки Великой китайской стены и купон на 250 социальных кредитов каждому.

Политологи отмечают, что это не первый жест доброй воли со стороны Китая по отношении к РФ. Например, недавно китайское министерство здравоохранения посоветовало срубить больше половины лесов в районе средней и Южной Сибири и продать Китаю из-за угрозы вируса клещевого энцефалита.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Таинственный объект промчался над поверхностью Луны

26.02 / Гастроэнтеролог Городокин заявил об опасности употребления пищи всухомятку

01.08 / Том Круз получил от Universal Pictures $200 млн на съёмки фильма в открытом космосе

15.07 / Мнение: Отсрочка украинизации

13.08 / Мнение: Крах

29.10 / “Вообще не узнать”: Настя Ивлеева опубликовала свое детское фото

09.08 / Составлен ТОП-3 скоростных премиальных седанов

16.09 / Подлинная холёность – Личное мнение

01.08 / Мнение: Сытая Россия, русские свиньи и напечатанная курица

01.03 / Правительственный кортеж пополнился автобусами с бюджетниками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика