Врач Шилова рассказала об опасности некачественных солнцезащитных очков

Врач Татьяна Шилова рассказала, какую опасность могут нести некачественные солнцезащитные очки. Этот аксессуар должен быть не только модным, но и качественным, чтобы не навредить здоровью глаз.

Когда человек находится на улице, где присутствует яркий солнечный свет, зрачки уменьшаются в размерах. В данном случае активируется природная защита, но ее не всегда достаточно. Чтобы не появились неприятные ощущения, люди надевают очки, блокирующие ультрафиолетовое излучение.

На бытовом уровне может создаваться впечатление о том, что, чем темнее очки, тем больше они защищают от солнца. На самом деле данное утверждение является ошибочным. Если линзы аксессуара темные, но нет специального стекла, то зрачки начинают расширяться. В результате внутрь глаза попадает часть солнечного излучения, которая вредит органу зрения. Длительное ношение таких очков приводит к развитию ряда патологий.

Некоторые люди каждый год носят дешевые очки, приобретенные в торговой палатке на улице. Они выбирают этот аксессуар по дизайну оправы, но не обращают внимание на качество самой линзы. У правильных очков должна быть маркировка, указывающая на то, какую длину волны они отсекают. Показатель может быть разным и зависит от природных условий. Рекомендуется покупать очки в специальных оптиках, где на товар предоставляются сертификаты.

Источник: www.ridus.ru