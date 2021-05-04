 

Врач Шилова рассказала об опасности некачественных солнцезащитных очков

04.05.2021, 17:44, Разное
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Врач Татьяна Шилова рассказала, какую опасность могут нести некачественные солнцезащитные очки. Этот аксессуар должен быть не только модным, но и качественным, чтобы не навредить здоровью глаз.
Когда человек находится на улице, где присутствует яркий солнечный свет, зрачки уменьшаются в размерах. В данном случае активируется природная защита, но ее не всегда достаточно. Чтобы не появились неприятные ощущения, люди надевают очки, блокирующие ультрафиолетовое излучение.

На бытовом уровне может создаваться впечатление о том, что, чем темнее очки, тем больше они защищают от солнца. На самом деле данное утверждение является ошибочным. Если линзы аксессуара темные, но нет специального стекла, то зрачки начинают расширяться. В результате внутрь глаза попадает часть солнечного излучения, которая вредит органу зрения. Длительное ношение таких очков приводит к развитию ряда патологий.

Некоторые люди каждый год носят дешевые очки, приобретенные в торговой палатке на улице. Они выбирают этот аксессуар по дизайну оправы, но не обращают внимание на качество самой линзы. У правильных очков должна быть маркировка, указывающая на то, какую длину волны они отсекают. Показатель может быть разным и зависит от природных условий. Рекомендуется покупать очки в специальных оптиках, где на товар предоставляются сертификаты.

Источник: www.ridus.ru



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