Ученые: Листовые овощи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Австралии провели научную работу, в ходе которой проанализировали влияние на здоровье организма употребления листовых овощей. Выяснилось, что данный компонент пищевого рациона способен снизить опасность возникновения заболеваний сердца и сосудов.

В процессе исследования ученых, представляющих Университет Эдит Коуэн (Австралия), были проанализированы данные о здоровье более 50 тысяч человек, при этом анализ охватил временной период в 23 года. Исследователи обнаружили, что включение в пищевой рацион хотя бы одной чашки листовых овощей, имеющих в составе большое количество нитратов, снижает показатель систолического давления на 2,5 мм рт. ст. Также медики отметили, что проявление гипертонии, в свою очередь, повышает вероятность возникновения какого-либо сердечно-сосудистого заболевания.

“Наибольшее снижение риска было связано с заболеванием периферических артерий (26%) – типом сердечного заболевания, характеризующимся сужением кровеносных сосудов ног. Однако мы также обнаружили, что у людей более низкий риск сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности”, – подытожила одна из авторов исследования Кэтрин Бондонно. Материалы научной работы были опубликованы MedicalXpress.

Источник: www.medikforum.ru