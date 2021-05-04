Ученые рассказали о связанных с сексом неожиданных фактах

Зарубежные исследователи провели ряд исследований, результаты которых свидетельствуют о неожиданно большой пользе занятий сексом для здоровья мужчин и женщин. Напротив, воздержание от интимной жизни может быть чревато целым рядом опасных заболеваний.

Одним из главных позитивных факторов, характеризующих частые занятия сексом, исследователи назвали снижение риска преждевременной смерти. В частности, в ходе исследования, начатого британскими учеными еще четыре десятилетия назад, в одном из населенных пунктов на территории Уэльса были опрошены 918 мужчин, возрастной диапазон которых составлял от 45 до 59 лет, на предмет их состояния здоровья, привычек и образа жизни. Затем, по прошествии десяти лет, выяснилось, что полторы сотни из исследуемых умерли по разным причинам, при этом исследователи обнаружили важный фактор: мужчины, занимающиеся сексом не реже двух раз в неделю, умирали вдвое реже, чем их визави, практикующие интим лишь раз в месяц. Как полагают авторы научной работы, причиной такой корреляции является выделение во время полового акта в достаточном количестве гормона счастья эндорфина, существенно повышающего иммунитет и препятствующего воспалительным процессам. Влиянием же упомянутого гормона немецкие исследователи объясняют и оказываемый сексом болеутоляющий эффект. Так, в Германии был проведен опрос среди почти тысячи жителей, страдающих хроническими мигренями. Как оказалось, около 60% опрошенных после интимной связи испытывают ощущение облегчения головной боли, а некоторые перестают ощущать её вовсе. Более того, некоторые из участников аналитической работы признались, что используют занятия сексом как терапевтический метод в случае отсутствия действия традиционных медицинских препаратов.

Примечательно, что, по словам американских ученых, регулярные интимные отношения, не менее двух раз в неделю, снижают риск болезней респираторными инфекционным заболеваниями. Это обусловлено выделением при занятиях сексом иммуноглобулинов класса А, оберегающих слизистую оболочку от зловредных микроорганизмов. При этом уровень подобных антител у часто практикующих половые контакты исследуемых почти вдвое превысил аналогичный показатель тех, кто воздерживается от секса.

Резюмируя, эксперты отметили, что регулярный секс в целом очень повышает положительный эмоциональный фон его участников. Однако при этом присутствует факт того, что женщине, как правило, оргазма достигнуть несколько сложнее, чем мужчине. Дело в том, что, согласно разным статистическим выкладкам, средняя продолжительность полового акта в гетеросексуальных парах составляет от пяти до двенадцати минут, в то время, как для обоюдного получения удовольствия необходимо не менее 13,41 минуты. Некоторым же представительницам прекрасного пола для физиологического удовлетворения нужен получасовой секс. Впрочем, по информации американских исследователей, длительность полового акта и уровень оказываемого интимом позитивного влияния на организм находятся в прямой корреляции – чем дольше длится акт, тем лучше и бодрее чувствуют себя партнеры.

Источник: ria.ru