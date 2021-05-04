Родители погибших в ДТП на Ставрополье детей вступились за водителя маршрутки

Родители волгоградских баскетболисток, погибших в ДТП на Ставрополье, считают, что перевозивший детей водитель микроавтобуса не виноват в трагедии.

Мама Елизаветы Е., которая стала одной из жертв аварии, сообщила телеканалу «360», что не считает водителя виновным. «Я считаю, что не виноваты ни водитель маршрутки, ни директор школы, ни наш тренер», – сообщила женщина, добавив, что для водителя, который потерял племянницу, это такая же трагедия.

С тем, что водителя нужно отпустить, согласна и мама Алины Н., погибшей в ДТП. «Виноват только водитель «девятки». Мы тоже считаем, что водитель маршрутки не виноват. И тренеров наших тоже (надо) отпустить, они тоже все не виноваты», – сообщила она.

Жители Волгограда ранее выступили в защиту Руслана Нахметова, перевозившего баскетбольную команду на микроавтобусе. Водитель был задержан. Он не стал возражать с этим решением, поскольку перевозка детей не была согласована, но виновником аварии себя не признал.

30 апреля на трассе Светлоград – Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей – участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы № 2, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек. В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной.

По факту аварии возбуждены уголовные дела по двум статьям. Суд города Ставрополя арестовал водителя легкового автомобиля ВАЗ, а также отправил директора спортшколы под домашний арест. Кроме того, задержан водитель микроавтобуса, перевозившего баскетболисток.