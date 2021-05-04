 

Леопардовый принт для дочки, модная полоска для мамы: Ирина Шейк и Лея Купер на прогулке в Нью-Йорке

04.05.2021, 17:06, Разное
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Прошло уже два года, как супермодель из России Ирина Шейк и звезда Голливуда Брэдли Купер не вместе. За это время ни он, ни она в новых отношениях замечены не были. Правда, ходили слухи, и все больше о Брэдли. То его видели в компании Дженнифер Гарнер, то приписывали роман с Леди Гагой, то с актрисой Аной де Армас. Но ни одна сплетня так и не получила официального подтверждения. Кажется, в жизни Брэдли сейчас есть только одна женщина – дочка Лея.

Вчера знаменитый папа повел девочку гулять. Лея появилась на улицах Нью-Йорка в “хищном” образе – в шифоновом платье с леопардовым принтом и заколками-ушками для пущей убедительности.

Ранее в тот же день папарацци сделали несколько кадров Леи Купер с мамой Ириной Шейк.

Супермодель в этот майский день выбрала белую рубашку, костюм с укороченными брюками в полоску от Vivienne Westwood и ботинки Dr. Martens, сумку сумку-багет Rylan и солнцезащитные очки Fenty.

Пока папа занимался ребенком, Ирина занималась собой. В сторис своего аккаунта Instagram она рассказала, что в спа-салоне пошла на сеанс лимфодренажного массажа в инфракрасной сауне, а потом у своего стилиста по волосам Джейкоба Розенберга подкорректировала прическу.

Напомним, что в 2019 году Ирина Шейк и Брэдли Купер после четырех лет отношений и рождения дочери Леи в 2017 объявили о своем расставании. Звезды договорились о совместной опеке над общим ребенком и неукоснительно выполняют данные друг другу обещания, часто проводя время вместе, втроем.



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