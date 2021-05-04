 

India Today – на выборах в индийском штате победил Сталин

04.05.2021, 17:02, Новости дня
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Следующим главным министром индийского штата Тамилнад готов стать Мутхувел Карунанидхи Сталин, пишет India Today. Как передаёт издание, Сталин возглавил победившую на региональных выборах партию ДМК после своего отца и пообещал на посту главы штата бороться за права его коренного населения — тамилов.


Reuters

Следующим главным министром индийского штата Тамилнад готов стать 68-летний Мутхувел Карунанидхи Сталин, пишет India Today. Возглавляемая им партия Дравида муннетра кажагам (ДМК) получила большинство голосов на региональных  выборах. Как отмечает издание, это первый случай, когда Сталин, в прошлом находившийся в тени своего отца и занимавший пост заместителя главного министра штата, становится главой правительства в штате. Во время предвыборной кампании он пообещал «изменить лицо Тамилнада».

Однако выполнить эти обещания будет непросто — начиная с поиска средств для множества объявленных партией программ социального обеспечения. Как напоминает газета, партия ДМК предложила 1000 рупий в месяц каждому домохозяйству в штате, во главе которого стоит женщина. Она также пообещала зарезервировать 75% рабочих мест в сфере промышленности для тамилов, увеличить долю женщин на государственных должностях до 40 % и сделать священнослужителями в храмах 215 представителей  различных кастовых групп. Кроме того, партия сказала избирателям, что будет бороться за автономию и самоуважение Тамилнада.

В рамках своей долгосрочной стратегии ДМК, вероятно, будет противостоять центральной власти по ряду вопросов, включая образовательную политику, которая, как считает партия, противоречит социальной справедливости и отодвигает тамильский язык на задний план. Как поясняет газета, интерес к тамильской идентичности, гордости и культуре имеет решающее значение для роста партии. То, что началось с поддержки «Тигров освобождения Тамил-Илама» на севере Шри-Ланки в начале 1980-х годов, теперь превращается в скрупулёзную кампанию за расширение федеральных прав тамилов. Поэтому неудивительно, что манифест ДМК обещает в будущем превращение Тамилнада в независимую республику.

В то же время Сталин, острее чем когда-либо, подвергнется обвинениям в продвижении собственной династии, прогнозирует India Today. Его сын Удаянидхи, дебютировавший на выборах, был избран от избирательного округа Чепаук в Ченнаи и, вероятно, будет назначен заместителем нового главного министра.

Сталин также намекнул на привлечение к ответственности по обвинениям в коррупции министров конкурирующей партии  ВИАДМК, хотя послужной список его собственной партии по этому вопросу был ничуть не лучше, подчёркивает газета. Усиление внимания к ВИАДМК в первые дни его правления станет частью более широкой стратегии по сдерживанию конкурентов, ведь ВИАДМК  по-прежнему будет силой, с которой придётся считаться в новом законодательном собрании, уверен автор статьи.



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