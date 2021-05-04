 

Новая модель смартфона Vivo Y52s выйдет с процессором Snapdragon 480

04.05.2021, 16:56, Новости дня
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Представители китайской компании Vivo сообщили о грядущем выходе новой версии смартфона Y52s T1 Edition. По словам разработчика, в гаджете будет использован процессор Snapdragon 480.

Также аппарат поддерживает беспроводную связь пятого поколения. Диагональ экрана в T1 Edition составит 6,58 дюйма. На нем отображается картинка в формате Full HD+. Частота кадров – 90 Гц, что в наше время указывает на принадлежность к эконом-классу.

Процессор Snapdragon 480 разгоняется до 2,0 ГГц. В нем содержится восемь ядер. Плюс в смартфоне установлен графический ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G. Емкость основного накопителя предлагается в двух вариантах: 128 или 258 Гб. Оперативная память – 8 Гб.



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