 

Россиянам напомнили о порядке действий при утере смартфона

04.05.2021, 16:56, Новости дня
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Современные смартфоны существуют не только для осуществления мобильных звонков. В них содержится масса информации. Можно совершать покупки, управлять своим банковским счетом и другими гаджетами, в том числе из системы умного дома, получить доступ к онлайн-ресурсам, официальным документам и т.д.

Именно поэтому утеря смартфона представляет большую угрозу для его владельца. Дело ведь не только в том, что сам аппарат, как правило, стоит недешево…

Что же делать, если это все-таки произошло? Эксперты советуют мгновенно заблокировать SIM-карту и свою платежную банковскую карту, которой можно управлять из смартфона. В социальных сетях, на аккаунтах государственных и коммунальных служб нужно сменить пароли. Разумеется, нужно заблокировать и сам смартфон.



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