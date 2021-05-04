Стало известно, когда появится сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram

Как сообщают разработчики мессенджеров, работающих в сетях Facebook Messenger и Instagram, сквозное шифрование сообщений будет внедрено уже в будущем году.

Разговоры о необходимости надежной защиты передаваемой во время общения пользователе информации идет уже давно, напоминают эксперты. Их было настолько много, что часть пользователей стала ожидать результата в ближайшее время. Однако специалисты компаний вынуждены их разочаровать. Им необходим еще, как минимум год, чтобы обеспечить сквозное шифрование.

Впрочем, данная система будет интегрирована в Messenger и Instagram Direct раньше. Скорее всего, это произойдет еще до конца текущего года, сообщают компетентные источники.