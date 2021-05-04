Российский инфекционист рассказал о пользе длинных выходных на фоне пандемии

Руководство Роспотребнадзора выступило с предложением продлить майские праздники, которая была положительно воспринята президентом РФ Владимиром Путиным. Российский инфекционист Илья Акинфиев поддержал такую инициативу, рассказав о пользе длинных выходных во время пандемии.

С распространением коронавируса и его новых штаммов государства всего мира были вынуждены ввести ряд ограничений. Действуют некоторые карантинные меры и в Российской Федерации. В связи с майскими праздниками Роспотребнадзор предложил в эти дни продлить выходные. Идею оценили и врачи-инфекционисты, так, доктор Илья Акинфиев считает, что подобное решение принесет несомненную пользу.

Медик уверен, что, оставаясь в праздники дома или на даче, люди более эффективно смогут обезопасить себя от заражения. При отсутствии необходимости доехать на работу, россияне не будут толпиться на остановках или в общественном транспорте. Это поможет избежать новой волны распространения коронавируса по стране.

При этом, отмечает Акинфеев, не стоит забывать все же и о правилах безопасности, а также средствах защиты. Находясь в общественных местах, например, выбравшись в магазин, следует обязательно надевать маску и соблюдать дистанцию. По мнению инфекциониста, не лишним будет и сделать вакцинацию. Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина, выходные продлены с 1 по 10 мая. Таким образом, на работу россиянам придется идти не раньше 11 мая.

Источник: inforeactor.ru