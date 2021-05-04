 

Пользователи Сети возмущены: Disney TV отказывается от сценариев с белыми героями

04.05.2021, 16:50, Разное
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Новая политика относительно расового вопроса в США возмутила поклонников киноиндустрии. Как оказалось, в угоду новым трендам Disney TV отказалась от сценариев картин, герои которых являются белыми.
После акции «Жизни черных важны», охватившей все Соединенные Штаты, в стране стало хорошим тоном признавать вину белых перед афроамериканским населением. Отразился тренд и на индустрии развлечений, так многие теле- и кинокомпании внедрили чернокожих героев даже в фильмы об истории Средневековья. Подхватила модное веяние и компания Disney Television Studios и ABC Entertainment, заявив, что согласно новой расовой политике, в свет не выйдут многие из проектов, ранее считавшихся перспективными.

По словам Даны Уолден, председателя корпорации, зрители больше не увидят ленты, в которых главные герои представляли европейскую расу. Таким образом, Disney TV приобщится к реализации идеи искоренения неравенства и превосходства белых. При том, что число сценариев высочайшего качества, которыми обладает сейчас компания, огромное большинство из них не отвечает критериям инклюзивности. Из-за новых требований руководство киногиганта попросту отказалось от съемок по уже приобретенным историям. Дальше в эфир будут попадать только те продукты, в которых главные роли исполняют представители африканской расы.

Такие перемены вызвали возмущение в интернете, на различных платформах, и в соцсетях люди оставляют гневные комментарии. Особенно возмущает пользователей заявление о том, что новый тренд отражает их желания. Вспомнили в отзывах и о Белоснежке и Золушке, кроме того, многие задались вопросом, не желает ли руководство Disney TV уступить свои рабочие места афроамериканцам, чтобы более убедительно проявить свое стремление к равноправию.

Источник: inforeactor.ru



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