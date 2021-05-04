Apple запатентовала чехлы к электронным устройствам, изготавливаемые на заказ по изображениям, которые предоставят клиенты

Компания Apple получила патент на чехлы из тканевого материала, присущие современным электронным устройствам. Они будут изготавливаться на заказ по изображениям, которые могут быть предоставлены пользователями по их предпочтениям. Патент №10995433 выдан американским патентным бюро.

Патентным ведомством Соединенных Штатов Америки сегодня был выдан патент корпорации Apple. В нем содержалось описание чехлов из ткани, используемых для электронного устройства, которые изготовлены на заказ». В основу для материала, по идее разработчиков, могло бы войти фото или какие-либо другие изображения в цифровом формате, предоставленные сервисам от пользователей. Специальный пакет компьютерных программ может подготавливать изображения, с возможным внесением изменений в их разрешения, откорректировав предварительно цветовую гамму для приведения в необходимое состояние, соответствующее возможностям текстильных или вязальных машин. Впоследствии эскиз изображения нужно преобразовать в наборы команд, в соответствии с которыми, станки смогут создавать тканный материал, позволяющий использовать его в изготовлении чехлов.

В тексте патента имеется уточнение о том, что тканевые чехлы, используемые для электронных устройств будут иметь заднюю панель, а также панели с боковыми стенками. Они могут иметь вид цельного изделия, но и могут соединяться при помощи швов. Изображения будут находиться со стороны задних панелей чехлов. Пространство каждой петли тканевого материала будет иметь соответствие с определённым пикселем на цифровом изображении.

Источник: www.ixbt.com