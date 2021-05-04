 

Миноуг показала яркий образ, развалившись в кресле

04.05.2021, 16:48, Новости дня
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Певица выбрала для фотосессии желтые брюки с золотым узором и красную блузку с прозрачными рукавами. Образ артистки дополнили серебристые босоножки на каблуках.

“Привет”, – написала она в комментарии к снимкам.

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Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)

Контекст:Кайли Миноуг родилась в 1968 году в Австралии. Миноуг стала известной в середине 1980-х годов благодаря роли Шарлин Робинсон в австралийском сериале “Соседи”. В конце 1980-х годов она начала музыкальную карьеру.
В 2005 году во время гастрольного тура Showgirl: The Greatest Hits Tour у Миноуг был диагностирован рак груди. После выздоровления певица стала заниматься благотворительностью, оказывая поддержку фондам, которые занимаются профилактикой рака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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