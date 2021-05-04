 

В Польше ослабили жесткий карантин. В стране открыли торговые центры

04.05.2021, 16:48, Новости дня
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Отмечается, что со вторника все магазины в ТЦ работают в санитарном режиме. Гастрономия в ТЦ может работать на вынос или доставку до середины мая.

При этом сохраняется масочный режим, магазины обязаны предоставлять посетителям одноразовые перчатки и антисептик.

В магазинах площадью до 100 квадратных метров может находиться не более одного человека на 15 м2 площади, а в более крупных – один человек на 20 м2.

В польском совете торговых центров напомнили, что на входах и в коридорах ТЦ установлены диспенсеры с дезинфицирующими средствами, а поверхности, к которым прикасаются покупатели, дезинфицируются много раз в день. В то же время, в организации отметили, что безопасность ТЦ во многом зависит также от ответственности покупателей, рекомендовав прикасаться только к интересующим товарам и по возможности платить бесконтактно.

Как сообщается на сайте правительства Польши, с 4 мая также возобновляют работу художественные галереи и музеи. С 15 мая рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, с 29 мая – и в помещениях, с заполнением не более 50% мест. С той же даты разрешат организацию свадеб и других торжеств с участием не более 50 гостей.

Контекст:В Польше с 26 апреля начали гибридное обучение школьники 1–3 классов. Также работают салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны. С 19 апреля в стране открылись ясли, детские сады и открытые спортивные объекты.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации правительства, за прошлые сутки в Польше подтвердили 2 296 новых случаев COVID-19, 28 пациентов умерли. Всего с начала пандемии в стране выявили более 2,8 млн случаев инфицирования коронавирусом.
В Польше действует карантин, объявленный в марте 2020 года. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос.
На фоне нового роста заболеваемости с 20 марта в Польше был введен общенациональный локдаун.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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