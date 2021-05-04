Сервис доставки Glovo подвергся взлому

Хакер продавал в сети доступ к учетным записям клиентов и курьерам с возможностью изменения паролей. Тем не менее, данные кредитных карт украсть не удалось.

По словам представителя Glovo, инцидент произошел 29 апреля. Хакер мог получить доступ через старый интерфейс административной панели, заявили в компании.

Узнав о взломе, руководство сервис остановило хакера и приняло дополнительные меры по обеспечению безопасности. Холден предположил, что Glovo не шифровал информацию, доступ к которой получил взломщик.

Контекст:Glovo – испанский стартап по доставке блюд, продуктов, непродовольственных товаров из ресторанов, кафе, магазинов, рынков и онлайн-магазинов. Сервис запустили в 2015 году в Барселоне.

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