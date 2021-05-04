Расследователи заявили, что Порошенко через офшоры покупал произведения искусства и дорогую мебель. Он отрицает

По данным расследователей, эти компании имели счета в австрийском Raiffeisen Bank International, а их владельцем был указан деловой партнер Порошенко Сергей Зайцев.

К тому же журналисты разоблачили связь Прошенко с еще 11 офшорными компаниями, которые работают через Raiffeise. Большинство компаний были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

Расследователи заявили, что в период с 2009-го до 2012 года супруги Порошенко закупили через офшорную компанию Vernon Holdings, основанную на Британских Виргинских островах и бенефициаром которой является Зайцев, фурнитуру на сумму более $100 тыс. в Италии.

В мае 2012 года – через два месяца после назначения министром торговли и экономики – Порошенко купил сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона работы Сальвадора Дали за $338,5 тыс. на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке через оффшорную компанию Linquist Ltd.

Согласно документам, которые получил OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании. Позже компания продала скульптуру одной из украинских медиакомпаний Порошенко за $342 500.

В апреле 2013 года уже экс-министр Порошенко купил через компанию Vernon произведения искусства на £4,8 млн (почти 185 млн грн). Среди этих работ, преимущественно российских художников, была и картина Ильи Репина “Казаки на Черном море”.

OCCRP отмечают, что в 2018 году Управление финансового рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen Bank Internationalна €2,75 млн за “ненадлежащую проверку личности бенефициарного собственника и несвоевременное обновление необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания структуры собственности и контроля в отношении клиентам с высоким уровнем риска в конкретных индивидуальных случаях”.

При этом в FMA не уточняли, кто из клиентов банка с высоким уровнем риска был идентифицирован по ошибке. В декабре 2019 года Высший административный суд Австрии отменил штраф.

В партии “Европейская солидарность” в ответ на расследование заявили, что Порошенко не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров, которые упоминает OCCRP.

“Группа юридических советников Петра Порошенко по вопросам защиты репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований давно предоставила им обширные (на 12 страницах) ответы на 13 вопросов. Группа предупреждала о возможности судебного иска ввиду того, что OCCRP не первый распространяет расследования, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты”, – говорится в заявлении, предоставленном “Украинской правде”.

В команде Порошенко также отметили, что скульптуры и картины, упомянутые в материале, были приобретены на средства, с которых уплачены налоги; они легально ввезены в Украину со всеми таможенными платежами и Порошенко отметил их в декларациях.

Контекст:Это не первый скандал при участии Порошенко, связанный с произведениями искусства. В мае прошлого года экс-президента вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Картин как раз были на выставке в Музее Ивана Гончара в Киеве.

Сотрудники ГБР выломали входную дверь музея и изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки, после чего повторно вызвали Порошенко на допрос по этому делу.

29 мая суд арестовал коллекцию картин политика, но в июле Киевский апелляционный суд отменил арест 42 картин и одной литографии. В августе их арестовали повторно.

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