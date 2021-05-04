Поддержанные президентом инициативы “ЕР” дадут толчок развитию села
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На “прямую линию” президента ежегодно поступает много обращений по газификации, отметила Оглоблина. Невозможно заниматься фермерством, если на селе нет газа, подчеркнула она.
“Даже в Подмосковье, рядом со столицей, очень много населенных пунктов не газифицированы», – напомнила общественник.
Сейчас большинство ресурсов выделяются на развитие городов, а село финансируется по остаточному принципу, посетовала Оглоблина. “Будем на всех наших площадках обсуждать вопросы по сельским дорогам, в том числе по удешевлению стоимости их строительства», – сказала она.
Еще один важный вопрос – организация досуга сельской молодежи, указала общественник. Необходима перезагрузка сельских домов культура, уверена Оглоблина.
В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин поддержал ряд инициатив “Единой России”. Они войдут в программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму осенью 2021 года.
Часть инициатив реализуют в текущем году. Среди них – выплаты пособий беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, пособий на детей от 8 до 16 лет. Кроме того, должно быть принято решение по оплате больничных родителям дошкольников в размере 100% от заработка. Соответствующие поправки единороссы внесли на рассмотрение Госдумы.
Также среди поддержанных президентом инициатив “Единой России” – бесплатное подключение жителей к газу, ужесточение ответственности за неуплату алиментов, поддержка индивидуального жилищного строительства и прочее.
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