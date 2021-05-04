Ле Пен оправдали по делу о публикации фотографий террористов

Суд во Франции оправдал лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и евродепутата Жильбера Коллара, которых обвиняли в распространении ненависти после публикации фотографий расправ, учиненных террористами, сообщил телеканал BFM.

По его данным, в решении суда говорится, что опубликованные в соцсетях политиков изображения расправ, учиненных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), действительно демонстрируют жестокость и насилие. Однако, как постановил суд, сами публикации не преследовали цель пропаганды подобных действий.

Ле Пен в ходе выступления на заседании называла процесс политическим и настаивала на своем праве свободно выражать мнение, передает ТАСС. Коллар же заявил, что в споре с человеком, отрицающим холокост, точно так же опубликовал бы фото из концлагеря и это не унизило бы достоинство кого-либо.

Поводом для размещения этих кадров в соцсетях Ле Пен послужило озвученное в 2015 году ведущим утренней передачи на телеканале BFM Жан-Жаком Бурденом сравнение «Национального фронта» (старое название «Национального объединения») и ИГ. Политик опубликовала три снимка с подписью «Вот это – ИГ!».

Ранее Ле Пен заявила, что исламисты пытаются восстановить во Франции отношение к богохульству как к преступлению, этому нужно противостоять военными методами.