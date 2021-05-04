 

Мнение: Почему США опасаются России?

04.05.2021, 16:16, Разное
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Разведчики из Минобороны США подготовили для слушаний в Сенате доклад о глобальных угрозах в 2021 году.

Не удивлен, что главными источниками угроз для США названы Китай и Россия. Но недоумеваю, что российская армия названа «потенциальной угрозой самому существованию США».

Мол, «Москва рассматривает США и НАТО как важнейшую угрозу для безопасности России, её геополитических амбиций и для нынешнего правящего режима. Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того, чтобы состязаться с Западом».

Мол, в ближайшие годы Россия серьёзно увеличит свой ядерный арсенал за счёт нестратегических средств. Мол, Россия, по-видимому, располагает запасом незадекларированного химического оружия, такого как нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок"…

Одно успокаивает, авторы доклада пишут, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединёнными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом: «Кремль скорее всего будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убеждён, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожает российским стратегическим интересам».

В общем, невольно возникает вопос, что происходит? Это Россия настолько  окрепла за последние годы, что стала представлять угрозу США? Или это США  настолько  ослабли, что снова опасаются России?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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