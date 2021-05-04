 

Мнение: Фраза дня

04.05.2021, 15:58, Разное
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“Должен ли джентльмен рассказывать, как он пахал на зоне, если зона – эрогенная?”
К.Мелихан

Источник: Размышления вольного социолога



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