Мнение: Фраза дня
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“Должен ли джентльмен рассказывать, как он пахал на зоне, если зона – эрогенная?”
К.Мелихан
Источник: Размышления вольного социолога
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“Должен ли джентльмен рассказывать, как он пахал на зоне, если зона – эрогенная?”
К.Мелихан
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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