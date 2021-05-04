 

Sohu: приобретение Турцией российских ЗРК С-400 стало огромной проблемой для НАТО

04.05.2021, 15:54, Разное
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Китайское издание Sohu опубликовало материал с анализом российских вооружений. По утверждению авторов публикации, покупка Турцией российских ЗРК С-400 стала для НАТО огромной проблемой.
Турецкие власти, несмотря на действия Соединенных Штатов и стран-партнеров по НАТО, не отступаются от своих намерений сотрудничать с Россией в сфере вооружений. Приобретение Министерством обороны государства ЗРК С-400 стало настоящим ударом для Запада. В этом уверены эксперты китайского издания Sohu, опубликовавшего материалы с анализом проблемы.

Решение о закупке зенитно-ракетных комплексов российского производства Анкара приняла еще несколько лет назад. У С-400 «Триумфа» есть много преимуществ перед аналогичными системами НАТО. Поэтому Вашингтон всячески пытается надавить на Турцию и вынудить ее отказаться от сделки. Однако уже в ближайшее время ЗРК С-400 поступят на вооружение турецкой армии. Все предупреждения Пентагона и руководства Североатлантического альянса здесь попросту проигнорировали.

В Китае уверены, что непокорность Турции раздражает западные страны. Получение у РФ комплексов противовоздушной обороны, пишет «Слово и дело», нанесет прямой ущерб, а также подорвет статус Соединенных Штатов и НАТО, как лидеров в геополитическом плане. Однако, как видно по действиям Анкары, уступать кому-либо она не намерена.

Источник: slovodel.com



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