 

Исследователи связали высокое потребление соли с нарушением иммунитета

04.05.2021, 15:54, Разное
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У многих людей соль всегда стоит на столе, её добавляют в разнообразные блюда, однако натрий оказывает опасное влияние на организм. Зарубежные исследователи связали высокое потребление NaCI с нарушением иммунитета.
Без соли человеческий организм не способен функционировать, поскольку NaCI участвует во многих обменных процессах, а ещё образует в желудке соляную кислоту, без которой невозможно переваривание пищи. Тем не менее, в ходе очередного исследования было доказано, что злоупотребление солью может сделать людей более уязвимыми к болезням, вызванными бактериями и вирусами, в том числе к инфекции SARS-CoV-2.

Учёные изучили метаболизм клеток иммунной системы, которые были подвержены воздействию высокой концентрации натрия. Оказалось, что соль вызывает дефицит аденозинтрифосфата – своеобразного универсального топлива, которое питает все клетки, обеспечивая энергию для мышечной силы и регуляции метаболизма. Получается, что в организм поступает меньше кислорода, а это влияет на иммунитет человека.

Консультанты по здоровому питанию рекомендуют взрослым людям ограничить ежедневное потребление соли до пяти граммов (1 чайная ложка), а детям 6-11 лет до трёх граммов. Это касается и натрия, содержащегося в пищевых продуктах (хлеб, колбасные изделия, фастфуд, полуфабрикаты, консервы, чипсы, майонез и соусы).

Медики объясняют, что непереносимость соли увеличивает риск возникновения гипертонии. От переизбытка натрия могут появиться болезни печени и почек, атеросклероз. Также большое количество NaCI чревато вымыванием кальция из организма, а это грозит размягчением костей и зубов.

Источник: profile.ru



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