Недавно найденная саблезубая кошка оказалась самой крупной в истории

Ученые из Америки сделали заявление о том, что гигантский саблезубый монстр семейства кошачьих, живший на территории Северной Америки порядка 5-9 млн лет тому назад, имел вес до 400кг, предпочитая вести охоту на животных ещё гораздо большего размера. Публикацию об этом разместил Journal of Mammalian Evolution.

Командой квалифицированных ученых из США, которая была сформирована университетами Гонзага и Огайо, в ходе проводимых исследований использовалась специальная программа, позволяющая сравнить разные образцы окаменелостей. Специалисты сравнили те, которые ранее не были классифицированы, с уже получившими идентификацию окаменелыми останками, присовокупив данные образцов костей из музеев во всем мире, они дали описание нового вида саблезубых кошек.

Стоит принять во внимание оценки научных деятелей, не так давно нашедших останки саблезубого кота, который весил около 300 килограммов, но мог весить и 400. При этом он мог убить добычу гораздо большего веса. По полученным результатам можно сделать вывод, что новый вид может являться прародителем самой известной саблезубой кошки Smilodon, вымершей около 10 000 лет назад.

Разновидность животного, окаменелости которого были найдены на территории штата Орегон, получила название Machairodus lahayishupup. Несколько аналогичных неклассифицированных образцов окаменелостей есть в хранилищах музея штата Айдахо, и в числе экспонатов Музея палеонтологии и исследования Калифорнийского университета.

Источник: planet-today.ru