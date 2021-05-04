 

Паспортизация на Донбассе – это не что иное, как casus belli для агрессии России против Украины – представительство Литвы в ОБСЕ

04.05.2021, 15:52, Новости дня
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“Паспортизация – это не что иное, как casus belli для дальнейшей агрессии России против Украины”, – говорится в сообщении.

В литовской дипмиссии также подчеркнули, что выданные в ОРДЛО российские паспорта не признаются международным сообществом.

* : “Take * passport & we will come to liberate you. You might be killed, but we will have this territory then”.
* : “I doubt I am really interested in this.”
* : “Shut up & take * passport”.#Passportization is nothing but #CasusBelli for further aggression by * against * https://t.co/daHIIhUhUc

— LT_OSCE (@LT_OSCE) May 4, 2021

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.
В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.
25 апреля зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца года.
27 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили 583 тыс. граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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