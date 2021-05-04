 

В Германии приостановили разрешение на строительство “Северного потока – 2” после иска экологов

04.05.2021, 15:52, Новости дня
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Иск имеет приостанавливающее действие, разрешение на строительство газопровода не имеет силы до конца мая. Дальнейшее решение будет принимать суд, пояснила представитель.

“РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу суда Гамбурга добавило, что дата начала слушаний по иску немецких экологов не определена, ее не объявят и в ближайшее время. 

Подобные процессы “часто бывают очень сложными”, из-за этого увеличивается время процедуры, отметили в суде.

Контекст:Немецкая экологическая организация “Союз охраны природы и биоразнообразия” (NABU) подала иск против строительства газопровода “Северный поток – 2” 3 мая. 
NABU вместе с другой природоохранной организацией Deutsche Umwelthilfe в январе  подали жалобу на разрешение строительства  “Северного потока – 2” в исключительной экономической зоне Германии, которое выдало федеральное морское и гидрографическое агентство. В результате ведомство решило приостановить действие разрешения на время разбирательства по жалобам экологов.
BSH 1 апреля отклонило претензии экологов о вреде трубопровода окружающей среде. После этого Deutsche Umwelthilfe требовала от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который выдал разрешение на строительство газопровода в водах Германии.
“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.
Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.
В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.
Nord Stream 2 AG сообщала в начале апреля, что к 31 марта оставалось уложить около 121 км труб. По информации оператора, это составляло 5% от общей протяженности газопровода.
В “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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