В Беларуси суд вынес приговор доверенному лицу и трем членам инициативной группы Тихановской

Отмечается, что суд признал их виновными в “приготовлении к участию в массовых беспорядках” (на основании ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса республики) и “захвату зданий группой лиц по предварительному сговору” (ч.1 ст.13 и ч.1 ст.292 УК).

Членов инициативной группы Тихановской суд приговорил к лишению свободы сроком на шесть лет. При этом 53-летнему доверенному лицу лидера белорусской оппозиции за счет преступления, предусмотренного ст. 369 (Оскорбление представителя власти. – “ГОРДОН”) УК, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев.

В прокуратуре Беларуси уточнили, что “мужчинам отбывание наказания определено в исправительной колонии в условиях усиленного, а женщине – общего режима”.

Контекст:9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

—