 

В Беларуси суд вынес приговор доверенному лицу и трем членам инициативной группы Тихановской

04.05.2021, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что суд признал их виновными в “приготовлении к участию в массовых беспорядках” (на основании ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса республики) и “захвату зданий группой лиц по предварительному сговору” (ч.1 ст.13 и ч.1 ст.292 УК).

Членов инициативной группы Тихановской суд приговорил к лишению свободы сроком на шесть лет. При этом 53-летнему доверенному лицу лидера белорусской оппозиции за счет преступления, предусмотренного ст. 369 (Оскорбление представителя власти. – “ГОРДОН”) УК, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев.

В прокуратуре Беларуси уточнили, что “мужчинам отбывание наказания определено в исправительной колонии в условиях усиленного, а женщине – общего режима”.

Контекст:9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Из-за пандемии в Германии подрастает поколение не умеющих плавать

04.08 / Акция о работе врачей во время COVID-19 «Пожалуйста, дышите!» стала бессрочной

08.08 / Врио главы Коми встретился с промышленниками региона

09.08 / За сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня – штаб ООС

26.09 / Саммит ЕС-Украина в Брюсселе перенесли

03.07 / США призвали Россию закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон»

11.07 / Борис Джонсон даст бой рекламе нездоровой пищи — коронавирус заставил

29.07 / У задержанных в Белоруссии россиян заметили африканские деньги

10.07 / Рабочая группа по космосу США и России соберется в конце июля

13.02 / “Спровоцировали”. Витренко рассказал, почему согласился на должность в Кабмине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика