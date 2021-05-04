Экс-вице-премьер РФ Полторанин: Андропов был евреем

“Да, [Андропов был евреем]. Он же из семьи ювелиров. Он интересный мужик был, кстати. Я видел его, разговаривал. Он и поэтом был”, – сказал Полторанин.

Российский историк, писатель Леонид Млечин писал для MK.ru, что в своих первых анкетах Андропов указывал, что происходит из донских казаков. Рассекреченные документы из личного архива бывшего руководителя СССР свидетельствуют, что его мать воспитывала семья Флекенштейн.

“Об этой семье мне известно следующее: сам Флекенштейн был часовой мастер. Имел часовую мастерскую. В 1915 году во время еврейского погрома мастерская его была разгромлена, а сам он умер. Родная мать моей матери была горничной в Москве. Происходила из Рязани”, – указывал Андропов в своей биографии.

Российский историк и публицист, автор книги “Как убивали Сталина” Николай Добрюха в колонке для газеты “Известия” писал, что Андропова при жизни называли и греком, и татарином, и шведом, и немцем, и евреем, но сам он всегда утверждал, что русский.

А Млечин в книге “Юрий Андропов. Последняя надежда режима” отмечал, что товарищи считали анкету Андропова “не совсем чистой”, поэтому он всегда пытался доказать, что они ошибаются.

“Андропов был председателем КГБ, вел активную борьбу с “сионизмом”, что на практике означало запрет на выезд евреев за границу, всяческое подавление интереса к изучению еврейского язы­ка, культуры и истории народа и строгий контроль за тем, чтобы “лица некоренной национальности” не занимали слишком видные посты. В пятом управлении КГБ был образован отдел по борьбе с враждебной сионистской деятельностью”, – писал Млечин.

Интервью с Полтораниным выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:Андропов в 1967–1982 годах был председателем КГБ СССР. При Андропове спецслужба вела активную борьбу с инакомыслием и преследовала диссидентов.

После смерти Леонида Брежнева в 1984 году Андропов на 15 месяцев возглавил СССР. На должности генерального секретаря ЦК КПСС он находился до своей смерти 9 февраля 1984 года.



Дмитрий ГОРДОН

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