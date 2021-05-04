 

Хостелы и мини-отели в Москве решили проверить после пожара в гостинице «Вечный зов»

04.05.2021, 15:28, Новости дня
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Недавно открывшиеся и давно действующие небольшие отели, а также хостелы в жилых домах Москвы необходимо проверить на предмет соблюдения мер пожарной безопасности, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

«Драматичная совершенно ситуация. Считаю, что любое временное пребывание гостей и туристов должно максимально сопровождаться вопросами безопасности, в первую очередь, и комфорта – как для проживающих в самой гостинице, так и тех, кто находится рядом. Мы проводили по инициативе депутатов Мосгордумы рейды по хостелам, которые незаконно размещены в жилых помещениях. Видимо, теперь надо распространить ту практику на хостелы и небольшие гостиницы, которые недавно открыты, чтобы проверить вопросы, связанные с безопасностью, с соблюдением всех норм и правил гостиничного бизнеса. Думаю, что совместно с профильным департаментом Москвы мы обязательно это организуем в ближайшее время, пригласим коллег из правоохранительных органов, пожарного надзора», – передает ТАСС слова Николаевой.

Она уточнила, что внимание в этих рейдах будет уделено мини-отелям – как недавно открывшимся в городе, так и работающим уже длительное время. «Говорю о проверках в хостелах и небольших отелях, потому что чаще всего в больших отелях все очень понятно и прозрачно. Те, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов, в нежилых помещениях, тоже нужно будет проверить на соблюдение всех норм и правил», – заключила Николаева.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в гостинице «Вечный зов» в столице пострадали 10 человек, из которых двое – дети. Позже число пострадавших выросло до 18, из них восемь – дети. СК сообщил, что из-за пожара в гостинице «Вечный зов» погиб один человек, возбуждено уголовное дело. Вв пресс-службе департамента образования и науки Москвы уточнили, что в результате возгорания 14 человек, среди которых 8 детей, госпитализированы. Двое взрослых погибли.



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