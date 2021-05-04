От русской народной сказки до современного арта: лукбуки новых коллекций

Marianna Senchina

Бренд, изделия которого есть в гардеробе Рианны и Адель, представил коллекцию в стилистике 60-х годов, отобразив эту эпоху через призму 90-х. Главные “луки” — желтый супер-оуверсайз костюм-тройка, сатиновые пижамы и платья в горох. Дизайнер переосмыслила характерные для того времени флористические мотивы в пастельной гамме, разработав принт специально для этой линии.

RomaUvarovDesign

RomaUvarovDesign представил лукбук, в котором Луиза Розова примерила вещи из актуальной коллекции бренда и нового дропа: платья и комбинезон из вареной джинсы, декорированные кружевными воротничками, разноцветные рубашки с авторскими наивными принтами, платья в стиле baby doll. Эта коллекция про детские воспоминания, ожидание чуда, наивность и чистоту.

WILDWOOD

Новый лукбук монобренда снимали в столовой цементного завода, а главными вещами коллекции стали кожаные пальто, костюмы и бомберы в нестандартных цветах, среди которых — бледно-лимонный, бутылочный зеленый и даже ментоловый. Элементы декора — встроченные кожаные канаты, рустикальные стежки и натуральный пресноводный жемчуг.

Laroom

В этом году Laroom отмечает юбилей — 10 лет. По случаю большого события бренд представил тех, кто стоит за десятилетней историей. Главными героинями съемки весенне-летней коллекции стали: Лариса Соловьева, директор производства, закройщица Алла Иванова, управляющая Юлия Бойкова, руководитель экспериментальной лаборатории Марина Аяганова и основательницы бренда – Юлия Перевалова и Евгения Легкодымова.

L’VIRA

Марка из Казани L’VIRA презентовала весенне-летнюю коллекцию, созданную в коллаборации с екатеринбургской художницей Дарьей Елисеевой. Корсетные детали, открытые плечи, изящные вырезы, полуоткрытая спина – детали, призванные подчеркнуть женственность. Акцентной частью лукбука стали работы Елисеевой, часть персонального выставочного проекта “Окситоцин”.