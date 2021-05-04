В браузере Safari все еще плохо работает веб-версия Skype

Ранее представители американской компании Microsoft заявили о расширении использования веб-версии Skype, который, по их словам, получил поддержку в браузере Safari.

Разработчик сообщил, что сервис голосовых и видеозвонков доступен как в декстопной, так и в мобильной версиях. Однако тесты показывают, что он, на самом деле, не работает.

Эксперты составили целый список версий различных браузеров, в которых веб-версия Skype либо не запускается, либо работает очень плохо. В нем также можно найти Edge 43, Mozilla Firefox а также мобильный Google Chrome. В частности, оказались недоступными некоторые новые функции, запущенные недавно с выходом очередного обновления для Skype.