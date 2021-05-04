В гарнитуре Huawei FreeBuds Studio появились новые функции

Теперь у пользователей, владеющих гарнитурами Huawei FreeBuds Studio, появилась возможность автоматически отключать ее, а также настраивать эквалайзер. Таков результат последнего обновления прошивки, говорят представители компании.

Как стало известно, специалисты Huawei в данный момент ведут напряженную подготовку к запуску новых продуктов и повышенными интеллектуальными способностями. Презентации одна за другой пройдут в ближайшие два месяца.

Новый патч обновления для программного обеспечения беспроводных наушников Huawei FreeBuds Studio, занимающий 2,52 Мб. Его выпуск осуществлен в рамках масштабной работы по усовершенствованию уже существующих продуктов, сообщили в компании Huawei.