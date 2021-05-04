 

Кардиолог Голухова рассказала о вреде неоправданного приема аспирина

04.05.2021, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кардиолог Елена Голухова в ходе итнервью рассказала, чем может быть вреден неоправданный прием аспирина. По ее словам, у людей на фоне этого присутствует повышенный риск возникновения кровотечений.
Аспирин стал очень популярным лекарственным средством во время пандемии, но мало кто задумывается о последствиях самолечения. По словам Голуховой, очень важно помнить, что COVID-19 провоцирует образование тромбов. Пациенты, попавшие в стационар, получают антикоагулянтное лечение. Принимаемые ими препараты по эффективности сильно отличаются от аспирина.

Данное лекарственное средство было изобретено давно. У здоровых людей самолечение аспирином может спровоцировать кровотечение. В то же время он повышает шансы пациентов, что после стентирования стенд остался проходимым.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / Мнение: Борьба с русскими памятниками в США, интервью с Кримсоном и одинаковая зарплата

15.02 / Мнение: Левые и митинги. Часть №1.

18.12 / Россия и Белоруссия договорились о проведении совместной Олимпиады

26.04 / Мнение: «Штабы Навального» приравняли к ИГИЛу?

04.10 / Мнение: Взятие Мадагиза

01.04 / “В этом большая моя драма”: почему Людмила Гурченко никогда не прощала измен

27.01 / Лечение новорожденных антибиотиками приводит к замедлению роста у мальчиков

07.08 / Иосиф Пригожин поведал о миллионных ежемесячных тратах

25.06 / В Уэльсе женщины стали заболевать COVID-19 существенно чаще мужчин

25.02 / “Не может быть полумер”: в Госдуме отреагировали на нападки Украины в отношении Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика