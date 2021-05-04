Кардиолог Голухова рассказала о вреде неоправданного приема аспирина

Кардиолог Елена Голухова в ходе итнервью рассказала, чем может быть вреден неоправданный прием аспирина. По ее словам, у людей на фоне этого присутствует повышенный риск возникновения кровотечений.

Аспирин стал очень популярным лекарственным средством во время пандемии, но мало кто задумывается о последствиях самолечения. По словам Голуховой, очень важно помнить, что COVID-19 провоцирует образование тромбов. Пациенты, попавшие в стационар, получают антикоагулянтное лечение. Принимаемые ими препараты по эффективности сильно отличаются от аспирина.

Данное лекарственное средство было изобретено давно. У здоровых людей самолечение аспирином может спровоцировать кровотечение. В то же время он повышает шансы пациентов, что после стентирования стенд остался проходимым.

Источник: www.kp.ru