 

Ученые назвали главные факторы риска тяжелого течения COVID-19

04.05.2021, 15:00, Разное
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Ученые из Института Роберта Коха озвучили главные факторы риска тяжелого течения COVID-19. В исследовании были задействованы данные более чем 30 миллионов человек.
Коронавирус в большинстве случаев протекает у зараженных в легкой форме, но некоторые люди переносят данную инфекцию тяжело. Результаты научной работы показали, что особому риску подвержены те, кто болеет лейкемий. Треть инфицированных тяжело переносят COVID-19.

Повышенный риск тяжелого течения коронавируса присутствует у людей с деменцией, онкологией, сердечной и почечной недостаточностью, синдромом Дауна, заболеваниями печени, легких, и тех, кто перенес трансплантацию органов, имеет хронические патологии, сахарный диабет, неврологические и цереброваскулярные проблемы.

Источник: ufatime.ru



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