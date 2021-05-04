Прилучный пернес сердечный приступ во время развода с Муцениеце

Актер Павел Прилучный признался, что перенес сердечный приступ во время развода с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Спустя год после расставания с матерью двух своих детей он перестал хранить молчание. Сама же актриса высказывалась о разводе.

Павел Прилучный отметил, что развод с Агатой Муцениеце не прошел для него без последствий. Звезды сериала «Закрытая школа» изо всех сил пытались сохранить брак ради детей, но это сделать не удалось. В какой-то момент знаменитости поняли, что дальше им вместе не по пути.

Два года назад Прилучный охотно брался буквально за все проекты, много работал и довел себя до истощения. Актер заболел на съемках, у него диагностировали проблему с легкими. Порой на рабочие смены он приезжал с температурой. На площадку и обратно Прилучный сам ездил за рулем, в какой-то момент артист почувствовал болезненные ощущения в левой стороне тела. Ему удалось свернуть на обочину и вызвать скорую. В зеркало артист разглядел у себя синие губы, по телу пробегала дрожь. Медики заявили, что возникли проблемы с сердцем. Прилучный вспомнил, что тогда много работал, поскольку приходилось содержать семью и платить ипотеку.

После болезненного развода с Агатой Муцениеце звезда сериала «Мажор» сделал для себя ряд выводов. Теперь артист не берется за новый проект, пока не завершает другой. Прилучный считает, что свои силы необходимо беречь.

Источник: www.starhit.ru