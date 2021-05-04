В Мьянме прогремел взрыв, погибли депутат и полицейские

От взрыва погиб мирный житель – хозяин дома, где прогремел взрыв. Еще один полицейский получил тяжелые ранения – ему оторвало руки, он госпитализирован.

Погибшие правоохранители присоединились к выступающим против правления военной хунты, которая захватила власть в Мьянме, рассказали собеседники издания.

Один из источников предположил, что могла взорваться бомба, когда открыли пакет с посылкой.

После взрыва в город приехали 10 грузовиков с солдатами и полицией, сказал изданию местный житель.

По информации портала The Irrawaddy, военные убили четырех человек в Пьи во время рейдов.

Контекст:Протесты в Мьянме продолжаются после того, как военные 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства.

27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщало Myanmar Now. Агентство AFP, ссылаясь на данные мониторинговой группы, писало, что погибших было около 90.

2 мая военные в Мьянме снова стреляли по протестующим. В этот день погибло как минимум шесть человек.

В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 3 мая погибло 766 человек, свидетельствуют данные Ассоциация по помощи политическим заключенным (AAPP).

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