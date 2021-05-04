 

“Настоящая еврейская мама”. Полякова рассказала об отношениях со свекровью

04.05.2021, 14:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Разные бывают и тещи, разные бывают и свекрови. У меня прекрасная свекровь Фира Семеновна. ей уже 86 лет. Настоящая еврейская мама. У нее все свои – хорошие: самая лучшая невестка, у нее самые умные и самые лучшие дети. И все, что мы делаем, мы делаем лучше всех”, – сообщила артистка.

Певица сравнила свекровь со своей 58-летней матерью Светланой Поляковой, заявив, что она в отличие от свекрови “все-таки немного критикует”.

“Рассказывает, что кому делать, куда идти; что правильно, а что нет; как есть, как дышать”, – резюмировала артистка.

Контекст:Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.
В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Вместе с мужем Вадимом Полякова воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.12 / Суд арестовал акции украинской судоходной компании по ходатайству ВЭБ.РФ

16.09 / Представитель Индии покинул встречу стран ШОС после демонстрации новой карты Пакистаном

26.06 / Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

25.12 / Владеющая киностудией Metro-Goldwyn-Mayer компания MGM Holdings рассматривает возможность продажи

29.04 / Участник заговора в Белоруссии признался в контактах с ФБР и ЦРУ

09.09 / Мы хотели узнать, что собаки думают о нашем мире

14.09 / Навальный уже встает с больничной койки – врачи “Шарите”

25.06 / ОСК заключила новый контракт с подрядчиком по ремонту «Адмирала Кузнецова»

13.07 / Рогозин назвал американские космические корабли гламурными

26.07 / В американской Юте на жилые дома упал самолет, среди погибших – младенец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика