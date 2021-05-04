“Настоящая еврейская мама”. Полякова рассказала об отношениях со свекровью

“Разные бывают и тещи, разные бывают и свекрови. У меня прекрасная свекровь Фира Семеновна. ей уже 86 лет. Настоящая еврейская мама. У нее все свои – хорошие: самая лучшая невестка, у нее самые умные и самые лучшие дети. И все, что мы делаем, мы делаем лучше всех”, – сообщила артистка.

Певица сравнила свекровь со своей 58-летней матерью Светланой Поляковой, заявив, что она в отличие от свекрови “все-таки немного критикует”.

“Рассказывает, что кому делать, куда идти; что правильно, а что нет; как есть, как дышать”, – резюмировала артистка.

Контекст:Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.

В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Вместе с мужем Вадимом Полякова воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

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