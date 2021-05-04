 

Мнение: АД и РАЙ

04.05.2021, 14:54, Разное
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Однажды человеку посчастливилось увидеть Бога. Пытаясь узнать самое важное, человек попросил:
– Господи, я бы хотел увидеть Рай и Ад.
Господь взял человека за руку и подвел его к двум дверям. Открыв одну, они увидели большой круглый стол с огромной чашей в центре. Чаша была наполнена пищей, которая пахла настолько аппетитно, что заставляла рот наполняться слюной.
Вокруг стола сидели люди – казалось, что они были обессилены, больны или умирали от голода. У каждого к руке была прикреплена ложка с длинной-предлинной ручкой. Они легко могли достать еду, но не могли поднести ложку ко рту. Вид их несчастья просто поражал.
– Только что ты видел Ад, – сказал Господь.
Они подошли ко второй двери. Открыв её, они увидели такой же круглый огромный стол, такую же большую чашу, наполненную вкусной едой. И даже у людей вокруг стола были точно такие же ложки. Но все выглядели довольными, сытыми и счастливыми.
– Я не понимаю, – сказал человек.
– Это просто, – ответил Господь. – Эти научились кормить друг друга. Те же думают только о себе.

Ад и Рай устроены одинаково. Разница – внутри нас.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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