Жена Билла Гейтса после развода получит корзину, обои и Internet Explorer

После объявления Билла Гейтса о разводе со своей женой Мелиндой стали известны условия их брачного договора.

По итогам бракоразводного процесса Мелинда Гейтс получит лишь незначительную часть его многомиллиардного состояния – брачный договор, заключенный 27 лет назад, четко определяет порядок раздела и количество имущества, которое достанется каждому из супругов в случае развода.

Основатель корпорации Microsoft и создатель операционной системы Windows Билл Гейтс оставляет за собой почти все свое состояние, которое оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Его жена Мелинда получит несколько предметов домашнего гарнитура, среди которых вместительная корзина для мусора и настенные обои их семейного загородного особняка. Также миллиардер передаст своей жене право владения браузером Internet Explorer. Будущая бывшая жена Гейтса не исключила, что оспорит условия брачного договора в суде.

– Перед тем как выйти за Билла, я совершенно не верила в него и в эти его «окна». Он сутками пропадал у себя в гараже и разрабатывал свою операционную систему. Однажды в шутку я даже сказала ему, что если мы разбежимся, то он может забирать всю эту компьютерную ерунде себе. Я была глупой и наивной феминисткой. Думала, что смогу добиться всего в этой жизни сама. А когда у него поперло, то я держалась за него до последнего. Господи, какая же я была дура!, — заявила Мелинда Гейтс.

После грядущего грандиозного развода Мелинда Гейтс также сохранит фамилию мужа. Согласно условиям лицензионного соглашения, она будет носить фамилию Гейтс без права передачи ее третьим лицам. Билл Гейтс в свою очередь пообещал первое время после развода оказывать всяческую поддержку своей бывшей жене и предоставлять бесплатные обновления до следующих версий Windows.

—