Украинец осужден в РФ за контрабанду запчастей к МиГ-29

Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Украины Сергея Ливенцова, признанного виновным в попытке контрабанды запчастей для военных самолетов МиГ-29, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Гражданин Украины Ливенцов Сергей Иванович признан Гагаринского судом виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Приготовление к контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения)», – рассказал источник ТАСС.

Ливенцову назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор был провозглашен 23 апреля и уже обжалован осужденным и его защитой.

В апреле житель Украины был приговорен к десяти годам лишения свободы за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300.