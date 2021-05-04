 

Украинец осужден в РФ за контрабанду запчастей к МиГ-29

04.05.2021, 14:34, Новости дня
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Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Украины Сергея Ливенцова, признанного виновным в попытке контрабанды запчастей для военных самолетов МиГ-29, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Гражданин Украины Ливенцов Сергей Иванович признан Гагаринского судом виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Приготовление к контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения)», – рассказал источник ТАСС.

Ливенцову назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор был провозглашен 23 апреля и уже обжалован осужденным и его защитой.

В апреле житель Украины был приговорен к десяти годам лишения свободы за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300.



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