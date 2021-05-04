Марина Федункив объяснила свой отказ от ботокса

Актриса Марина Федункив в рамках очередного интервью объяснила, почему отказывается от ботокса. Она не прибегает к подобным методам омоложения, поскольку замораживается мимика лица, а для артистки этот момент является критичным.

В этом году Марина Федункив отметит 50-летний юбилей, но выглядит младше цифр в паспорте. Актриса считает, что главное – оставаться молодой в душе. Это состояние положительно сказывается на внешнем виде. К ботоксу и филерам звезда «Реальных пацанов» не прибегает, поскольку эти процедуры отражаются на мимике, а именно посредством нее артистка выражает свои эмоции.

Что касается уходовых техник, то все они используется. Три года назад Федункив нашла своего косметолога, которая имеет свои авторские методики омоложение. К услугам пластического хирурга знаменитость пока не прибегала, но не исключает, что это произойдет в будущем. В данном вопросе нужно не переборщить с изменениями.

Пока Марина Федункив не решила, как будет отмечать юбилей. Четкого плана у нее нет, но имеются какие-то идеи и наброски. На праздник актриса однозначно пригласит родных и близки. О том, чтобы устроить большое торжество, она раздумывает. Если мероприятие и состоится, то немного позже основной даты, поскольку намечены съемки и концерты.

Источник: www.kp.ru