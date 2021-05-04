Диетолог Макуха подсказала, как не набрать лишний вес во время майских праздников

Отечественный диетолог Маргарита Макуха подсказала россиянам, как не набрать лишний вес во время майских праздников. Главное – не переедать и соблюдать здоровый рацион.

Консультант по здоровому питанию советует любой приём пищи начинать с порции овощей, богатых клетчаткой, а ещё не увлекаться жирными блюдами, выпечкой и сладостями. «Нездоровая» еда должна составлять не более 20% от общего рациона и самое главное – в день нужно употреблять порядка двух литров негазированной воды. Один стакан H2O перед едой поможет контролировать аппетит. Также рекомендуется по истечению майских каникул стабилизировать питание.

После праздничных перееданий доктор рекомендует сделать пару разгрузочных дней (овощной, кефирный, яблочный), а затем вернуться к режиму сбалансированного питания. Это поможет нормализовать правильный обмен веществ, что поспособствует сбросу лишних килограммов.

Доктор Макуха также рекомендует насыщать свой организм продуктами с мононенасыщенными жирными кислотами (оливковое масло, орехи, кунжут и авокадо). Также необходимо употреблять цельнозерновую пищу, фрукты и овощи, кисломолочку и суперфуды, богатые жирными кислотами омега-3 (морская рыба, семена льна и чиа).

Стоит отметить, что не нужно пренебрегать прогулками на свежем воздухе. К слову, ходьба – идеальный вариант на пути к похудению. Также хорошо помогают и активные игры, к примеру, бадминтон, футбол или волейбол.

Источник: ria.ru